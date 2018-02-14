Бензин в Украине продолжает дешеветь

Ряд региональных сетей АЗС снизили цены на топливо на 10-60 коп. за литр.

Ряд региональных сетей АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо на 10-60 коп. за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Читайте такжеРекордный рост цен на АЗС: эксперт рассказал, кто зарабатывает больше – нефтетрейдеры или государство

По данным компании, на АЗС под брендом Glusco цены на топливо снизились на 20 коп. за литр. На сегодня бензин марки А–92 стоит 29,55 грн за литр, А-95 – 30,55 грн за литр, А-95 «Премиум» – 31,55 грн за литр и дизтопливо - 28,05 грн за литр.

Согласно сообщению, на заправках Neftek бензины и дизтопливо подешевели на 50 коп. литр - до 29,49 грн за литр (бензин А-92), 30,49 грн за литр (А-95), 31,49 грн за литр (А-95 «Премиум») и 27,99 грн за литр (дизтопливо).

Также отмечается, что компания «Энерджи Транс» снизила цены на 50 коп. за литр - до 29,99 грн за литр (бензин А-92), 30,99 грн за литр (А-95), 31,50 грн за литр (А-95 «Премиум»), 29 грн за литр (дизтопливо). Кроме того, цены упали на АЗС компаний «Укргазвыдобування», «Катрал Юг» и Gas Point.

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо до 28-29 грн за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.

Снижаться цены на АЗС начали только с 9 февраля. Например, 13 февраля, крупные сети, такие как AMIC, Shell, Parallel и KLO, снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1 грн за литр.