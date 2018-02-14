Польский лоукостер запускает новый рейс в Украину

Запорожье станет уже шестым украинским аэропортом, в котором работает авиаперевозчик LOT.

Польская авиакомпания LOT со 2 июля нынешнего года начнет осуществлять полеты из Варшавы в Запорожье.

Читайте такжеИтальянский лоукостер запустит три новые рейсы из Киева и ЛьвоваКак сообщает «Центр транспортных стратегий», аэропорт в Запорожье станет уже шестым украинским аэропортом, в котором работает польский авиаперевозчик.

Отмечается, что рейсы будут выполняться шесть раз в неделю, кроме четверга. Полеты по понедельникам, пятницам и воскресеньям будут осуществляться в обеденное время. Вылет из Варшавы в 11:00, посадка в Запорожье - в 14:00. Обратный вылет в 14:40, возвращение в Варшаву - в 15:55.

Рейсы по вторникам, средам и субботам, как утверждается, будут вечерними. Из Варшавы самолеты LOT будут вылетать в 14:20, а посадку в Запорожье совершать в 17:20. В обратном направлении они будут стартовать в 18:00, время посадки в Варшаве - 19:15.

Билеты на новый рейс уже доступны в продаже. Стоимость билета в одну сторону начинается от 1969 грн. Маршрут будет обслуживаться самолетами Embraer 170 (70 кресел) и Embraer 175 (82 кресла).

В польской авиакомпании рассчитывают, что пассажиры из Запорожья воспользуются аэропортом Варшавы как хабом для пересадки на рейсы в Западную Европу и Северную Америку.

В данный момент LOT летает в пять украинских аэропортов: Киев-Борисполь, Киев-Жуляны, Львов, Одесса и Харьков. В эти города авиакомпания выполняет полеты из своего хаба - Варшавского аэропорта имени Шопена.

Как сообщал УНИАН, Один из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов «Борисполь» и «Львов» осенью 2018 года.