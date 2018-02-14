"Укрзализныця" нашла еще одну причину для поднятия цен на билеты - Wi-Fi хотят включить в стоимость

По словам и. о. главы «Укрзализныци», Wi-Fi в ночных поездах требует больших капитальных инвестиций.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета, так как нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы.

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Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

«Относительно Wi-Fi, то он присутствует в скоростных поездах. То, что есть сейчас, - это бесплатная услуга. Есть контракт с подрядчиком, однако они не очень качественно выполняют работы. Мы рассматриваем возможность улучшить качество сигнала, но это дополнительные затраты. Нам придется включать это в стоимость билета. И это нормально, ведь если вы посмотрите на интернет в поездах в других странах, то там он платный. Еще есть вариант использования рекламы, как источника покрытия расходов. Но есть вопрос, что это может работать на стационарных объектах, где меньшие затраты в инфраструктуру. Мы рассматриваем такой вариант для вокзалов. Если говорить о ночных поездах, то там вложения будут гораздо больше, так как они курсируют по всей нашей сети и покрытие Wi-Fi сетью такого полигона – это очень большие капитальные инвестиции», - сказал он.

Также, Кравцов отметил, что достаточно сложная ситуация с наличием розеток в вагонах.

«Розетки возможно сделать при капитальном ремонте или при закупке новых вагонов. На сегодняшний день около 30% купейных поездов имеют розетки, СВ – порядка 80%. В плацкартах сложнее», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Интернет по технологии Wi-Fi сейчас есть во всех скоростных поездах "Укрзализныци".

В январе госкомпания запустила услугу оплаты билетов в международных кассах платежными карточками, тогда как ранее билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.

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