Российский ученый предрек обвал Крымского моста

По словам ученого РФ, Крымский мост строить там нельзя, потому что "там не то основание".

Нестыковка металлических пролетов Крымского моста пошла за счёт неравномерной осадки основных опор.

Об этом рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар, передает InfoResist.

"Уже сказали, что там строить его вообще нельзя. Я в курсе, что там пошла нестыковка за счёт неравномерной осадки основных опор. Вот в самом начале, когда они соорудили центральную арку, которая весом 10 тыс. тонн, просадка пошла неравномерно. Просадка должна быть, потому что это такие грунты, глина, обязательно идёт просадка. Естественно под нагрузкой. А то, что чрезмерно плавучая глина, неравномерно. Если бы было даже равномерно, было бы нормально. Но там, по-моему, она пошла с самого начала в радиусе полметра. Теперь, конечно, не состыковываются эти вещи. Вот так всё и будет идти", – отметил эксперт.

По мнению Медовара, весь этот мост надо разобрать и на этом же закончить.

"Но они почему-то упёрлись. Ради Путина делают всё это дело дальше. Будем смотреть. Понимаете, этот мост ещё не закончен, по нему ещё никто не ездил и уже неравномерная осадка. А когда поедут всевозможные паровозы с шестидесятитонными цистернами, там ещё будет 10 тыс. тонн, и соответственно всё это уплывет дальше. Мой прогноз, что строить там нельзя, потому что там не то основание", – добавил он.

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Ученый подчеркнул, что такие мосты можно строить только на скальных породах.

"Это арочный мост. А что в СНИП было написано? Арочный мост можно строить только на скальных породах. Гранит и т.д., который держит и не просаживается. А на глине строить нельзя. И еще довольно интересная информация, что туда ставят какие-то датчики, которые смогут защитить мост от девятибалльного землетрясения. Я вообще "выпал", потому что землетрясение будет происходить не на поверхности моря, а внизу. И непонятно как пойдёт плита, поперечная волна, продольная волна. А можете себе представить 9-бальный шторм в Керченском проливе? От моста ничего не останется сразу и никакие датчики не спасут", – подытожил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насыпь — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

После сообщений о больших проблемах у Крымского моста оккупанты уверяют, что со "стройкой века" все в порядке.