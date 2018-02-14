Глава "Укрзализныци" рассказал о многомиллиардных долгах компании

По словам Кравцова, долги «Укрзализныци» составляют 39 миллиардов гривень.

Долги акционерной госкомпании «Укрзализныця» перед внешними кредиторами составляют 39 млрд грн, что никак не угрожает работе компании.

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Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

«В этом году у нас не запланировано крупных выплат. Они начинаются с 2019 года. Это выплаты по еврооблигациям – 300 млн евро. В этом году – только регулярная выплата кредиторам. В целом «Укрзализныце» нужно выплатить 39 млрд грн долгов. Это не такая большая нагрузка, и у нас есть запас для заимствования», - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что в следующем году планируется провести реструктуризацию кредитов в связи с высокими процентными ставками.

«На следующий год мы планируем провести реструктуризацию. Нужно поработать с внутренним портфелем, ведь у нас исторически высокие процентные ставки. Нам необходимо поработать с кредиторами и понизить их. Также нужно начать подготовку к выпуску еврооблигаций. Сейчас у нас есть 500 млн долларов на Ирландской бирже», - сказал и. о. главы госкомпании.

Кроме этого, он сообщил, что продолжаются переговоры и судебные процессы с российскими банками.

«Есть вопрос и политического плана. Мы в судебных процедурах с одним банком на несколько миллиардов гривен и абсолютно спокойно относимся к этому. Аудиторское заключение есть, и рисков мы не видим», - подчеркнул Кравцов.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов заявил, что «Укрзализныця» планирует в течение 1,5-2 лет осуществить эмиссию еврооблигаций стоимостью 1-1,5 млрд долл.

В мае 2013 года «Укрзализныця» впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. с погашением 21 мая 2018 года.

Основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).

12 мая 2015 года «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия и отметила, что планирует провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн. Из них внутренний долг перед частными кредиторами составлял около 22 млрд грн.

В декабре 2015 года "Укрзализныця" согласовала с комитетом кредиторов условия реструктуризации облигаций на сумму 500 млн долл. В частности, ставка купона была увеличена с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

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