Вторая попытка: лоукостер Ryanair подтвердил свой выход на украинский рынок

Будущие маршруты в/из Украины не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину.

Украина станет новым направлением для авиакомпании Ryanair, а рейсы сюда начнут выполняться с осени 2018 года. Такую информацию подтвердил главный юрист и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек.

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Об этом топ-менеджер ирландского лоукостера рассказал в интервью польскому порталу Fly4free, передает ЦТС.

На вопрос журналиста о том, какая есть очередная страна, куда ранее не летал перевозчик, и где вскоре появится Ryanair, Юлиуш Коморек ответил: "Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине".

Далее представителю руководства Ryanair был задан вопрос о том, подтверждает ли он слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину уже осенью одновременно в Киев и Львов? На что был получен ответ: "Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали соглашения".

Относительно будущих маршрутов в/из Украины Коморек сообщил, что они не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину. "Будут определенные изменения в этом расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу", - проинформировал он.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что один из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов «Борисполь» и «Львов» осенью 2018 года.

«Они (Ryanair – УНИАН) полетят осенью 2018 года из аэропортов «Борисполь» и «Львов». То, что они полетят, у меня нет сомнений», - сказал министр.

Он также отметил, что официальная презентация об открытии маршрутов Ryanair будет в этом или следующем месяце.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2017 года крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.