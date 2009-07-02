Пожарники «Укрзализныци» провели практические учения

Пожарная охрана «Укрзализныци» провела практические учения по ликвидации аварии на территории станции Одесса-Товарная Одесской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», отрабатывалась аварийная ситуация при перевозке светлых нефтепродуктов.

По тактическому замыслу, на станции в составе грузового поезда в цистерне (груз - дизельное горючее) произошла разгерметизация нижнего сливного прибора с последующим разливом легковоспламеняющегося вещества, которое затем загорелось.

Благодаря оперативному реагированию диспетчерского персонала Одесской железной дороги и согласованным действиям подразделений ведомственной и Государственной пожарной охраны, условный пожар площадью 200 м2 и аварийная ситуация были полностью ликвидированы за 40 минут с момента выявления.

Учения проводились с целью отработки взаимодействия подразделений МЧС и служб Одесской железной дороги при ликвидации чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов. В мероприятии приняли участие отделения МЧС Украины в Одесской области, личный состав пожарного поезда станции Одесса-Товарная, команда 2-го Одесского отряда военизированной охраны, работники вагонного депо Одесса-Застава-1, администрация и персонал станции Одесса-Товарная, а также представители железнодорожной больницы.