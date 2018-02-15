Ryanair полетит в Украину: Омелян рассказал о количестве маршрутов

По словам министра, количество маршрутов лоукоста осенью 2018 года будет не меньше, чем анонсировалось в марте 2017 года.

Количество маршрутов, которые лоукост-авиакомпания Ryanair намерена запустить осенью 2018 года в Украину, будет не меньшим, чем анонсировалось в марте 2017 года.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

"Мы сейчас находимся на этапе согласования маршрутов (с компанией Ryanair - УНИАН). Здесь ощущается отсутствие свободного авиапространства с Евросоюзом, и поэтому процесс усложнен. Безусловно, бизнес-ситуация в компании ежегодно меняется, и они адаптируют пассажирские потоки. Поэтому скорее всего рейсы будут другими, чем в прошлом году, но их будет не меньше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов «Борисполь» и «Львов» осенью 2018 года.

Он также отметил, что официальная презентация относительно открытия маршрутов Ryanair будет в этом или следующем месяце.

Слова министра подтвердил начальник юридического департамента по вопросам регулирования и законодательства Ryanair Юлиуш Коморек, отметив, что на данный момент согласовываются детали соглашения.

15 марта 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.