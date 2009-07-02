«Укрзализныця» увеличила в июне погрузку на 4%

По оперативным данным, в июне 2009 года среднесуточная погрузка вагонов «Укрзализныци» составила свыше 839 тыс. тонн, что составляет 104% к плановому заданию и 69% к показателю июня прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Улучшили плановый показатель все железные дороги: Донецкая — 104,6%, Приднепровская — 105,5%, Южная — 101,5%, Юго-Западная — 101,9%, Одесская — (103,6%), Львовская — (100,7%).

Согласно сообщению, выгрузка вагонов также превысила плановое задание и составила 103,7%, среднесуточно выгружалось свыше 13,5 тыс. вагонов. В то же время к уровню 2008 года этот показатель снизился на всех железных дорогах: на Юго-Западной снижение составило 41%, Приднепровской — 34,8%, Львовской — 31,8%, Донецкой — 29,8%, Южной — 25,5%, Одесской — 21,6%.

Оборот нагруженного вагона за июнь ускорился как относительно плана (на 0,24 суток), так и относительно уровня прошло года (на 0,2 суток), и его выполнение составляет 2,88 суток.

Среднесуточный пробег локомотива к уровню прошлого года увеличился на 8,3% (459 км), среднесуточная производительность — на 7,3% (1262 тыс. т/км брутто), к плану — на 10,6 и 9,8% соответственно. Также повысились к плану и к уровню прошлого года участковая и техническая скорости, они составили 38,7 и 44,1 км/час соответственно.