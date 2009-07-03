На строительство аэродрома в Донецке еще нужно 2,3 млрд. грн.

В настоящее время на строительство аэродрома в городе Донецке еще нужно 2 млрд. 268 млрд. грн.

Об этом сказал председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК на совещании по вопросам подготовки и рассмотрению презентационных материалов к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года, сообщает пресс-служба Донецкого облсовета.

По словам главы облсовета, всего на реконструкцию аэродрома в Донецке «необходимо 3 млрд. 378 млн. грн., из них 850 млн. уже вложено (на строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы – УНИАН), еще нужно 2 млрд. 268 млн. грн., из которых 200 млн. грн. мы вкладываем свои».

А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что на сегодня «есть принципиальное согласие государства финансировать строительство таких объектов, как взлетно-посадочная полоса, перроны для самолетов и аэровокзальный комплекс из государственного бюджета».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» является одним из стратегических объектов базовой инфраструктуры для обеспечения проведения чемпионата Европы 2012 года по футболу. Существующий аэропорт имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу, протяженностью 2500 м и шириной 48 м., построенную в 1975 году.

По данным экспертов УЕФА, Донецкому аэропорту необходимо будет принимать до 31 тыс. человек в сутки в период проведения матчей, что подразумевает принятие до 250 самолетов в сутки. Это существенно превышает возможности имеющейся взлетно-посадочной полосы. В связи с этим и было принято решение о строительстве новой ВПП в Донецке.

Также программой подготовки к Евро-2012 намечено строительство в Донецке аэровокзального комплекса, потому что имеющийся не обладает необходимой пропускной способностью пассажиров.