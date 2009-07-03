ЮЗЖД продала почти 4 тыс ланч-боксов в поезде Киев-Москва

С 5 апреля т.г. - момента внедрения услуги «ланч-бокс» в международном пассажирском поезде №5/6 сообщением Киев-Москва - Юго-Западная железная дорога реализовала 3 703 продуктовых набора.

Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, больше всего ланч-«боксов» было продано в июне – 1 425.

Напомним, услуга «ланч-бокс» начала действовать с 5 апреля 2009 года лишь в вагонах № 8 и 13 (купе и СВ) поезда № 5/6 Киев-Москва. Стоимость продуктового набора входит в оплату проездного документа и в купейном вагоне составляет 35 грн., в вагоне СВ – 45 грн.

Стоимость оплачивается пассажиром по желанию при оформлении проездного документа. Переоформление, возвращение проездных документов с оплаченной стоимостью новой услуги проводится в установленном порядке.