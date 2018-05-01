Особенности украинских летних железнодорожных перевозок

Несмотря ни на что, пассажирский железнодорожный транспорт по-прежнему востребован, а особенно с учетом цен на билеты, по сравнению с авипредложениями, и комфортности дальней поездки, по сравнению с автобусом. В летнее пиковое время пассажиров, как правило, интересует наличие билетов в кассах и кондиционеров в вагонах. Ситуацию разъясняет первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

И так, если Вы хотите приобрести билет в вагоне с кондиционером (а в поезде могут быть и те, и другие, независимо от класса), то Вам это не удастся – придется действовать на «авось». Просто кассир не может определить по компьютеру, когда предлагает билет, оборудован ли данный вагон системой кондиционирования воздуха.

Следует отметить, что железнодорожная реальность такова, что шанс попасть в вагон с кондиционером примерно один к трем. По словам И.Бреуса, оснащены кондиционерами пока только 30% вагонов. Так, на 1 июля т.г. по железным дорогам Украины курсируют 7252 пассажирских вагона, из них с кондиционерами - 2156. Но количество «прохладных» постоянно увеличивается: 5 лет назад было на 300 меньше. В этом году железнодорожный парк пополнится 170 вагонами, что предусмотрено финпланом, и все они будут с кондиционерами. Наличие этого оборудования – обязательное требование ведомства к производителю. Именно закупка нового подвижного состава «добавляет прохлады» железной дороге.

Но и этим не ограничиваются железнодорожники. При проведении капитально-восстановительных ремонтов вагонов также устанавливается система кондиционирования воздуха. Но поскольку большинство пассажирских вагонов, которые сейчас эксплуатируются, были закуплены еще в советское время (или 80-90-ые), когда системы кондиционирования вообще не были предусмотрены конструктивно, то оборудовать все вагоны этой техникой невозможно.

Особое внимание наличию кондиционеров отводится также из-за растущего количества дневных поездов. Если ранее, как правило, движение происходило ночью – лег спать, утром приехал, то сейчас, с постепенным ускорением движения, появляется альтернативное предложение – дневные экспресс-поезда, причем спрос на эту услугу идет вверх. А днем, как известно, жара переносится тяжелее. «Пока большая часть пассажиров - согласно последним опросам 60% - выступает за ночной проезд, однако мы потихоньку продвинулись с 25% до 40% - на сегодняшний день те, кто предпочитают альтернативное дневное сообщение между городами», - отмечает И.Бреус.

Есть еще одна проблема летнего периода – дефицит билетов. Но в этом году, по словам И.Бреуса, она не наблюдается. К примеру День Конституции, все желающие были доставлены. При этом И.Бреус отметил, что билеты на ряд поездов, особенно фирменные, раскупаются быстрее. Конечно, большинство пассажиров предпочитают купе, но их в 2 раза меньше плацкартных вагонов.

«У нас парк подвижного состава представлен: 5% вагонов СВ, 30% - купейные и все остальное, то есть, львиная доля, более 60% - плацкарт. Поэтому купейные места в первую очередь реализуются. В последнюю очередь, из-за ценового фактора, реализуются билеты в СВ-вагоны», - поясняет представитель «Укрзализныци».

Коррективы лета продолжаются. По словам И.Бреуса, по состоянию на 1 июля т.г., ведомство дополнительно назначило 38 пар поездов формирования «Укрзализныци». «На 31 июля у нас максимальное курсирование летних поездов должно составить 41 поезд», - отметил он. Кроме того, 41 пару поездов назначили железные дороги СНГ, к 31 июля их будет 52 пары. Ведомство надеется удовлетворить все летние аппетиты пассажиров...

(УНИАН)