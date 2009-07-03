Укрзализныця увеличила перевозку зерновых грузов

На протяжении 6 месяцев текущего года железные дороги Украины перевезли 8 млн. 853 тыс. тонн зерновых грузов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г., когда было перевезено 4 млн. 430 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, из них 7 млн. 907 тыс. тонн зерна - на экспорт, что в среднем составило 790 вагонов-зерновозов в сутки. За соответствующий период прошлого года было перевезено 2 млн. 183 тыс. тонн зерна на экспорт.

Во внутреннем сообщении за первое полугодие текущего года перевезено 946,2 тыс. тонн зерновых грузов, что на 40% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Уменьшение объемов перевозок обусловлено переключением грузопотока на экспорт, а также увеличением удельного веса перевозки зерновых грузов в пределах Украины автотранспортом, поясняют на железной дороге.

В целом за период с июля 2008 года по июль 2009 года железные дороги Украины перевезли 19 млн. 278 тыс. тонн зерновых грузов урожая 2008 г., из них 16 млн. 819 тыс. тонн зерна - на экспорт.

Основные виды перевозимых зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

По состоянию на 2 июля на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах, на пути следования к ним находится 1637 загруженных зерновозов.

В ведомстве напоминают, что для предприятий, подчиненных Госкомрезерву, установлены тарифы на 8,1% ниже среднего уровня. С введением нового сборника тарифов в мае т.г. плата за перевозку грузов во внутреннем сообщении для Госкомрезерва уменьшилась на 5-9% в зависимости от расстояния перевозки.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 вагонов.