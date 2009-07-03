Коломойский купил 49% активов СМЕ за 100 млн.долл. наличными

Компания Central European Media Enterprises заключила соглашение с Игорем КОЛОМОЙСКИМ, согласно которому украинский бизнесмен становится владельцем 49% украинских активов компании СМЕ и 100% телеканала ТЕТ, который будет интегрирован в группу «1+1».

Об этом говорится в сообщении компании СМЕ.

Сумма сделки - 100 млн. долл. наличными.

Как отмечается в сообщении, ожидается, что транзакция будет завершена до конца третьего квартала 2009 года.

В сообщении подчеркивается, что инвестиция в 100 миллионов долларов наличными будет использована для финансирования деятельности студии 1+1, КИНО и ТЕТ. Интеграция ТЕТ ТВ расширит мультиканальную стратегию компании СМЕ в Украине. Также в соглашении Игорь КОЛОМОЙСКИЙ обусловил опцион относительно выкупа 51% доли компании СМЕ за 300 миллионов долларов наличными. Опцион может быть осуществлен в течение года после завершения транзакции.

Адриан САРБУ, президент и главный операционный директор компании СМЕ заявил: « Я очень доволен расширением нашего сотрудничества с Игорем КОЛОМОЙСКИМ, которое позволит продолжать развитие нашей деятельности в Украине и увеличит нашу ликвидность в будущем. Эта инвестиция подтверждает нашу точку зрения, что Украина будет мощным двигателем развития для компании СМЕ в будущем».

В свою очередь, И.КОЛОМОЙСКИЙ, член совета директоров компании СМЕ, добавил: «Компания СМЕ является одной из сильнейших и наиболее уважаемых телевизионных вещательных компаний в Европе. Я очень рад участвовать в расширении и развитии Группы Студии 1+1. Поскольку украинская экономика возрождается, наша совместная деятельность направлена на ускоренный рост дел компании СМЕ».

Справка УНИАН. ТЕТ ТВ действует в Украине с 1994 года, имеет 92% технической досягаемости, аудитория канала составляет 2% в 1-м квартале 2009. Канал ТЕТ ТВ имеет лицензию на спутниковое телевещание, восемь лицензий наземного телевещания и две лицензии радиовещания. По не официальным данным, доходы канала в 2008 г. составили 12 млн. долл.

Компания СМЕ владеет несколькими ведущими вещательными компаниями в семи странах Центральной и Восточной Европы, суммарное население которых составляет приблизительно 97 миллионов человек. Телевизионные станции компании СМЕ расположены в Болгарии ((Pro.bg и Ring.bg), Хорватии (Nova TV), Чехии (TV Nova, Nova Cinema и Nova Sport), Румынии (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro and MTV Romania), Словакии (TV Markiza), Словении (POP TV and Kanal A) и Украине (Студия 1+1, студия 1+1 международный и Кино). Компания СМЕ участник аукционов NASDAQ и Пражской фондовой биржи под символом CETV.