Гендиректором «ЛуАЗа» назначен Гафтанюк

Генеральным директором - членом Совета директоров ОАО «Луцкий автомобильный завод» (ЛуАЗ), входящим в Корпорацию «Богдан», с 1 июля назначен Анатолий ГАФТАНЮК вместо Владимира ГУНЧИКА.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение принял Наблюдательный совет «ЛуАЗа» на своем заседании 30 июня.

В.ГУНЧИК, занимавший должность с 20 декабря 2008 года, уволен в связи с окончанием срока трудового договора.

А.ГАФТАНЮК, занимавший ранее должность исполнительного директора ЗАО «Укртехнопром», назначен сроком на один год.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

По результатам 2008 года доля ОАО "ЛуАЗ" в общем объеме выпуска легковых автомобилей в Украине выросла с 14% до 22%.