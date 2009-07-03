«Воля кабель»: АМК относится к компании предвзято

Антимонопольный комитет Украины отнесся предвзято к расследованию против «Воля кабель» (г. Киев), при этом со стороны должностных лиц АМК использовались рычаги давления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА, комментируя сегодняшнее решение АМК.

Напомним, что сегодня Антимонопольный комитет принял решение о наложении штрафа на компании «Воля кабель», «Киевские телекоммуникационные сети» (КТС, Киев) и ИВК (Киев) в размере 1 млн. грн. каждый за злоупотребление монопольным положением, выразившееся, по мнению АМК, в необоснованном экономически повышении тарифов в 2008-2009 гг. на услуги кабельного, аналогового и цифрового ТВ. При этом АМК принял также сегодня решение о том, что эти три субъекта занимают монопольное положение на рынке программной услуги в Киеве. Увязывание трех компаний в ходе расследования против компании «Воля кабель» в единый объект расследования АМК объясняет тем, что «как выяснил АМК» (цитируем по официальному пресс-релизу), компания «Воля кабель» «связана отношениями контроля с ИВК и КТС», которые предоставляют программные услуги компании «Воля кабель».

По данным А.СИГДЫ, данное исследование АМК «использовалось как рычаг влияния на компанию со стороны временно обладающими властными полномочиями должностных лиц». В частности, она сообщила, что об этом говорит тот факт, что еще до вынесения решения АМК по данному исследованию и до рассмотрения вопроса в прессе появились соответствующие комментарии «источников из АМК», что указывало на «предопределенность заранее принятого» решения Антимонопольного комитета.

А.СИГДА также отметила, что «еще с конца позапрошлого года», когда компания по собственной инициативе подала в АМК расчет себестоимости услуг – и до сегодняшнего дня, когда после многотомной переписки и необоснованных обвинений в прессе в адрес компании «Воля кабель», которые наносили существенный вред репутации компании, «чиновниками Комитета оказывалось и продолжает оказываться систематическое давление на компанию, выставляются требования дополнительных условий или же дополнительных выгод для должностных лиц» (не названы – УНИАН).

По словам А.СИГДЫ, компания «Воля кабель» осуществляет хозяйственную деятельность по праву, предоставленному Конституцией Украины, действующим законодательством Украины, которое устанавливает и защищает свободу предпринимательской деятельности. Поэтому она считает, что государственный контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции должен происходить в соответствие с нормами материального и процессуального права.

А.СИГДА сообщила, что компания «Воля кабель», как субъект предпринимательской деятельности, работающая в условиях жесточайшей рыночной конкуренции, «заинтересована в предотвращении, выявлении и прекращении нарушений законодательства о защите экономической конкуренции», и с этой целью максимально способствовала проведению исследования, предоставляя детальную информацию по ценообразованию, рыночной ситуации и другим направлениям, связанным с предоставлением услуги доступа к телевизионным программам.

«Компания надеялась, что такое взаимодействие послужит объективному исследованию рынка и конкурентной среды», - отметила А.СИГДА.

Однако, по ее словам, такого не произошло, и Комитет «с непонятной легкостью отбросил все позитивные наработки нескольких лет сотрудничества» с предприятиями отрасли и их объединениями, когда обычной практикой были регулярные тематические рабочие встречи по проблемным вопросам. Подходы в понимании структуры региональных рынков услуг доступа к телепрограммам и положению участников определялись, в первую очередь, высокотехнологичным уровнем услуги, объективными процессами развития отрасли телекоммуникаций, опытом европейских стран и обязательствами Украины, как участника международных соглашений в сфере трансформации мирового информационного пространства.

«Предвзятое отношение к компании, которое отражается в бесконечной череде запросов, проверок и встреч, половина из которых были отложены из-за полной неготовности представителей Комитета, убеждает нас в том, что целью данного дела никогда не было желание Комитета исследовать реальное положение дел на рынке предоставления программной услуги», - отметила А.СИГДА.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.