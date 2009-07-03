Компания «Воля кабель» обратилась в правоохранительные органы относительно правовой оценки действий отдельных должностных лиц Антимонопольного комитета Украины и коррупционной составляющей этих действий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА, комментируя сегодняшнее решение АМК.

Напомним, что сегодня Антимонопольный комитет принял решение о наложении штрафа на компании «Воля Кабель», «Киевские телекоммуникационные сети» (КТС, Киев) и ИВК (Киев) в размере 1 млн. грн. каждый за злоупотребление монопольным положением, выразившееся, по мнению АМК, в необоснованном экономически повышении тарифов в 2008-2009 гг. на услуги кабельного аналогового и цифрового ТВ. При этом АМК принял также сегодня решение о том, что эти три субъекта занимают монопольное положение на рынке программной услуги в Киеве. Увязывание трех компаний в ходе расследования против компании «Воля кабель» в единый объект расследования АМК объясняет тем, что «как выяснил АМК» (цитируем по официальному пресс-релизу), компания «Воля кабель» «связана отношениями контроля с ИВК и КТС», которые предоставляют программные услуги компании «Воля кабель».

По данным А.СИГДЫ, действия компании по обращению в правоохранительные и центральные органы власти объясняются ходом расследования АМК против компании «Воля кабель», в ходе которого было «продемонстрировано изначально предвзятое отношение к «Воля-Кабель» со стороны отдельных должностных лиц АМК», что является ущемлением законных прав «Воля Кабель», а также других объектов хозяйствования, с которыми у «Воля Кабель» есть договорные отношения (ИВК и КТС – УНИАН).

В частности, как отметила А.СИГДА, в Комитет были предоставлены данные сравнительного анализа, которые свидетельствуют о том, что фактический расчетный тариф на услугу доступа к телепрограммам в аналоговом формате, который «Воля-кабель» предоставляла на запросы АМК, является ниже, чем рассчитанный по альтернативной методике. А оба расчета (и основанный на базе количества абонентов, и соотношения доходов) дают значительно высшие тарифы, чем были установлены компанией с 01.02.2009 года и действующие на настоящее время.

Кроме того, «Воля-кабель» отмечало, что расчет тарифов осуществлен в соответствии с законами бухгалтерского учета и разработанных на их основе Методических рекомендаций к обоснованию и расчету тарифов, утвержденных приказом Государственного комитета связи и информатизации Украины от 01.09.2003 г. №165, отображающих отраслевые особенности. Эта Методика основана на законах о бухгалтерском учете, широко используется операторами/провайдерами по всей Украине, применялась Министерством экономики Украины во время внедрения государственного ценового регулирования, прошла согласование в АМК, и в течение многих лет на нее ссылаются органы Антимонопольного комитета в своих пояснениях относительно ценообразования, рекомендациях и решениях.

При этом, как сообщила А.СИГДА, несмотря на все вышеизложенное, и.о. главы АМК А.МЕЛЬНИЧЕНКО отмечает, что Комитет провел "глубокое экономико-юридическое исследование действий ЗАО «Воля-кабель» в этой сфере". Однако при рассмотрении дела по тарифам «Воля-кабель», по ее данным, Комитет допустил ряд нарушений материального и процессуального характера, а именно: был неправомерно сужен рынок, на котором действует «Воля-Кабель», и выделен только сегмент доступа к телепрограммам через кабель, а другие способы передачи телевизионного сигнала (эфир, спутник, низкочастотные технологии, Интернет) были отброшены, поскольку они, якобы, не являются заменителями; не было произведено сравнение с ценами других субъектов, которые предоставляют аналогичные услуги доступа к телепрограммам; не было приведено ни одного примера неправомерности затрат ЗАО «Воля кабель», которые были положены в расчет обоснования тарифа.

Поэтому, по словам А.СИГДЫ, «правовая оценка действий отдельных должностных лиц и коррупционной составляющей этих действий должна быть дана со стороны соответствующих правоохранительных органов». По ее данным, компания «Воля кабель» уже официально обратилась в Ассоциацию «Телекоммуникационная Палата Украины», а также центральные органы власти и соответствующие правоохранительные органы.

Кроме того, как отметила А.СИГДА, «поскольку компания соблюдает требования закона», то «Воля кабель» «будет обращаться в суд» для защиты своих законных прав по сегодняшнему решению АМК о введении компанией экономически необоснованных тарифов и наложению штрафных санкций.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.