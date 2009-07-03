Тарифы на перевозку зерна повышаться не будут

На 2009 год будет сохранен уровень тарифов на перевозку железнодорожным транспортом и переработку в портах зерновых грузов, которые действовали на перевозку и обработку зерна урожая 2008 года.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, соответствующее решение принято сегодня в министерстве на совещании по вопросам готовности транспортных предприятий к перевозке и переработке зерна урожая 2009 года.

Кроме того, с целью удешевления перевозки зерновых грузов Укрморречфлоту было поручено провести переговоры с отечественными судовладельцами относительно возможности привлечения их флота для перевозки зерна. Учитывая, что переработка зерна осуществляется через государственные порты (в том числе элеваторами негосударственной формы собственности), причалы и перегрузочные комплексы негосударственной формы собственности, было предложено обратиться в Кабинет Министров Украины с предложением организовать проверку применения государственных регулируемых тарифов при транспортировке зерна субъектами ведения хозяйства, перегрузочными комплексами, терминалами негосударственной формы собственности и обоснованность стоимости их услуг, которые предоставляются портовыми элеваторами и экспедиторами по свободным ценам.

Первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра, Василий ШЕВЧЕНКО предложил руководству агропромышленного комплекса привлечь своих представителей к участию в ежемесячных совещаниях по вопросам планирования перевозок грузов в направлении припортовых станций. Также предложено создать постоянно действующую рабочую группу при участии представителей Минтранссвязи, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства аграрной политики, общественных организаций, агропромышленного комплекса для решения проблемных вопросов.

Как отметил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ, с введением в действие 1 мая 2009 года нового Сборника тарифов плата за перевозку зерновых грузов во внутреннем сообщении для Госкомрезерва не изменилась, а при перевозке на экспорт уменьшилась на 6,6 грн. за тонну. По его словам, при этом уровень железнодорожных тарифов на перевозку зерновых грузов в Украине ниже на 20-25%, чем перевозки аналогичных грузов железной дорогой в Российской Федерации.