Лизингодатели просят Кабмин финансировать строительство дорог

Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей» обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с призывом принять меры по спасению дорожно-строительной отрасли, не допустив банкротства дорожных компаний.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации.

Как отмечается в сообщении, отрасль фактически оставлена на произвол судьбы с начала экономического кризиса. В частности, по данным ассоциации, в результате критического недофинансирования большинство компаний этого сектора оказались перед угрозой банкротства. «Лизингодатели вынуждены массово забирать технику у дорожных строителей, поскольку теряют надежду на то, что государство начнет рассчитываться с последними за проведенные работы», - отмечается в сообщении.

Согласно данным ассоциации, процедуры банкротства уже начаты по всей Украине. Речь идет об объемах соглашений, превышающих 1 млрд. грн., а задолженность дорожников перед лизинговыми компаниями достигла 140 млн. грн. и ежедневно растет. «Без срочных мер такое развитие событий поставит под угрозу выполнение работ в рамках подготовки к Евро-2012 и усилит социальное напряжение в обществе», - считают лизингодатели.

В связи с этим ассоциация предлагает правительству срочно обеспечить проведение расчетов за выполненные строительные работы на дорогах страны. В свою очередь лизинговые компании Украины готовы перейти к действиям по реструктуризации обязательств дорожно-строительных компаний при условии гарантий правительства по расчетам в 2009-2010 гг.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей» (УОЛ) создана как добровольный союз профессиональных участников рынка лизинга. Это единственная организация в Украине, которая объединяет юридические лица в сфере лизинга с целью защиты их интересов. Представляет около 80% лизингового рынка.

В состав ассоциации входят представители ведущих компаний лизинговой отрасли, таких как "Райффайзен Лизинг Аваль", "ИНГ Лизинг", "Евро Лизинг", "Уникредит Лизинг" и т.д.

Украинское объединение лизингодателей является членом Leaseurope - Европейской федерации национальных ассоциаций 54 стран.