Ющенко подписал изменения в законодательные акты о ГССТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно Государственной специальной службы транспорта».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Верховная Рада приняла закон, направленный на урегулирование спорных вопросов, касающихся функционирования Государственной специальной службы транспорта (ГССТ), устранение пробелов и противоречий в действующем законодательстве относительно юридической ответственности личного состава и полномочий руководства ГССТ.

В соответствии с законом, к органам дознания отнесены командиры подразделений Государственной специальной службы транспорта - по делам о преступлениях, совершенных подчиненными им военнослужащими и военнообязанными при прохождении ими сборов, а также по делам о преступлениях, совершенных работниками Государственной специальной службы транспорта в связи с исполнением ими служебных обязанностей или в расположении подразделений Государственной специальной службы транспорта.

Также внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев, что при нарушении правил дорожного движения водителями транспортных средств Государственной специальной службы транспорта – военнослужащими срочной службы штраф как административное взыскание к ним не применяется. К отмеченным лицам в качестве меры административного взыскания применяется предупреждение.

Кроме того, внесены изменения в Уголовный кодекс Украины.

Предусмотрено, что понятие военного преступления распространяется на военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.

Внесены также изменения в Закон «О Государственной специальной службе транспорта», предусмотрев, что руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта в мирное время пользуется в отношении подчиненных военнослужащих дисциплинарной властью министра обороны в определенном Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины объеме.

Руководитель органа управления Государственной специальной службы транспорта пользуется в отношении подчиненных военнослужащих дисциплинарной властью командующего вида ВСУ в определенном Дисциплинарным уставом ВСУ объеме.