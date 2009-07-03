Утвержден порядок использования средств на школьные автобусы

Правительство утвердило Порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся общеобразовательных школ, проживающих в сельской местности. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 1 июля, сообщает УНИАН Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Порядок определяет механизм использования средств, главным распорядителем которых является Министерство образования и науки. Данное ведомство также утверждает количество автобусов, которые необходимо закупить, в соответствии с заявками распорядителей - Совета министров Автономной Республики Крым, областных и Севастопольской городской госадминистраций. Последние будут распределять автобусы пропорционально количеству районов.

Предусматривается, что на выделенные бюджетные средства будут закуплены свыше 700 школьных автобусов общей стоимостью 150 млн. грн. для перевозки детей, проживающих в сельской местности.