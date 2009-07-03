Открыт обновленный вокзал на станции “Водолага”

На станции “Водолага” Южной железной дороги 2 июля торжественно открылся обновленный вокзал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, старое здание вокзала было капитально отремонтировано: внутренние помещения подверглись перепланировке и ремонту. Полностью переделаны зал ожидания для пассажиров, билетная касса, товарная контора. В здании вокзала для работников станции сделаны бытовые помещения, душевая и комната для приема пищи. Поскольку здание вокзала было недавно газифицировано, для максимального сохранения тепла его стены были утеплены, полностью заменена кровля. В товарной конторе установлена спутниковая связь.

Кроме здания вокзала были капитально отремонтированы близлежащие постройки, в том числе и здание Красноградской дистанции пути. Также реконструкции были подвергнуты две низкие пассажирские платформы станции, установлены навесы от дождя, светильники наружного освещения, лавки, обустроена и облагорожена прилегающая территория станции.