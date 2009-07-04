В Винницкой области сошли с рельсов 22 вагона товарного поезда

В Винницкой области 3 июля 2009 года ориентировочно в 19:18 на двухколейном перегоне “Крыжополь-Рудница” (Пещанский район) сошли с рельсов 22 вагона товарного поезда №2931 (общее количество 61), следовавшего по маршруту “Дарница” (пункт формирования) - “Раздельная” (Одесская обл.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, в 7 цистернах, сошедших с рельсов, была техническая жидкость (консистентная смазка «Калипсолин»), из которых 5 перевернулось, из них идет утечка вещества. Два вагона были с древесиной, 6 вагонов – с металлическими чушками и 7 вагонов сложного азотно-фосфорного калийного удобрения «Азофоска».

В результате аварии было разрушено 200 м железнодорожного полотна, транспортные коммуникации и поврежден подвижной состав (вагоны).

Движение в указанном направлением сейчас прекращено, поезда направляются в обход через станцию ”Козятин” (Винницкая обл.) – “Мироновка” (Киевская обл.).

Пострадавших нет, признаков горения также нет.

На место аварии, для проведения аварийно-восстановительных работ направлены восстановительные поезда, а также для обеспечения пожарной безопасности во время проведения аварийно-восстановительных работ от ГУ МЧС Украины в Винницкой области привлечен 21 работник и 5 единиц техники.

Сейчас причина аварии устанавливается. Угрозы загрязнения природной окружающей среды на данный момент нет.