Сборочный конвейер "КАМАЗа" сегодня возобновил работу

Главный сборочный конвейер ОАО "КАМАЗ" в понедельник возобновил работу, приступив к выполнению июльского плана, сообщил РИА Новости директор департамент по связям с общественностью компании Олег Афанасьев.

Спрос на продукцию автопрома на мировом рынке существенно упал из-за кризиса, поэтому с начала года "КАМАЗ" работает только под конкретные заказы.

В июне главный конвейер осуществлял сборку с 8 по 22 июня. "Сегодня возобновил работу главный сборочный конвейер автомобильного завода. Однако как таковой полной остановки "КАМАЗа" не было, в последнее время компания работает по гибкому, ступенчатому графику - если отдыхают одни подразделения, другие работают. С 1 июля начали работу подразделения ОАО "КАМАЗ-Металлургия", затем механообрабатывающие и сборочные производства", - сказал Афанасьев.

По словам собеседника агентства, объем производства на июль уточняется. В июне на "КАМАЗе"согласно плану было собрано 1,7 тысячи машкомплектов автомобилей и запасных частей на сумму 320,5 миллиона рублей. "КАМАЗ-Дизель" за месяц изготовил 1,5 тысячи двигателей, на главный сборочный конвейер "КАМАЗа" и потребителям-заказчикам было отгружено около 1,8 тысячи двигателей и силовых агрегатов. Всего в первом полугодии компания выпустила порядка 10,9 тысячи автомобилей и около 12,3 тысячи двигателей. В первом полугодии 2008 года было выпущено и реализовано 27,9 тысячи грузовых автомобилей и 35,5 тысячи двигателей и силовых агрегатов. ОАО"КАМАЗ" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В единый комплекс компании входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции.

Всего в группе компаний 96 предприятий, включая ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов", ОАО "НефАЗ" (Нефтекамск) и ОАО "Автоприцеп-КАМАЗ" (Ставрополь).