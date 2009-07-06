На перегоне Крыжополь–Рудница возобновлено движение поездов

По состоянию на 5 июля, движение поездов на железнодорожном перегоне Крыжополь – Рудница (Одесская железная дорога) возобновлено.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на перегоне Крыжополь – Рудница в результате интенсивных дождей, которые повлекли сдвиг земляного полотна, произошел сход с рельсов 22 вагонов (по другим данным - 25 вагонов) грузового поезда №2931.

На место события выезжали первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК, начальник Одесской железной дороги Илья ЛЕВИЦКИЙ.