Суд одобрил продажу активов General Motors новой компании

Федеральный суд по делам о банкротстве одобрил продажу активов крупного американского производителя General Motors (GM) новой компании, контрольный пакет акций которой будет принадлежать правительству США, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на судью Роберта Гербера (Robert Gerber).

"Компания General Motors безнадежно неплатежеспособна и держатели акций не могут ничего с этим поделать", - заявил Гербер.

Согласно одобренному судом плану реструктуризации компании, правительство США, выделившее 50 миллиардов долларов на поддержку автогиганта, получит 60,8% акций нового GM, канадское правительство - 11,7%, а фонду здравоохранения пенсионеров, созданному союзом рабочих автомобильной промышленности (United Auto Workers), отойдет 17,5%.

Программа реструктуризации предполагает, что кредиторы, обладающие акциями General Motors, должны произвести обмен долга в 27,1 миллиарда долларов на 10% акций и гарантии о праве покупки дополнительных 15% активов новой компании. Также сообщается, что во владении компании останутся "лучшие бренды", такие как Chevrolet и Cadillac. По словам Гербера, суд рассмотрел более 850 возражений касательно плана реструктуризации, высказанных акционерами GM и другими заинтересованными лицами.

Кредиторы GM, недовольные планом, все еще могут подать исковые жалобы, чтобы изменить ход событий. Фактически продажа активов будет завершена через несколько дней или же недель, передает Франс Пресс. Ожидается, что "новая компания General Motors", получит новую силу, избавившись от долгов.

После реструктуризации GM выйдет на рынок в качестве компании гораздо меньших размеров с небольшим количеством брендов и сокращенной международной сетью.