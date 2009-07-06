ДЖД снизила грузоперевозки на 27% - до 62 млн.т

За первое полугодие этого года Донецкой железной дорогой перевезено 62,271 млн. тонн грузов, что сравнительно с показателями в прошлом году на 26,9% меньше. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД,

По данным пресс-службы ДЖД, в то же время, перевозки за 6 месяцев выполнены на 101,4% к плану. Грузооборот за шесть месяцев этого года составил 14 896 млн. тонн/км., -105,6% к плану и 65,1% к показателю соответствующего периода в прошлом году. Среднесуточная нагрузка составила 344,041 тыс. тонн.

По данным ДЖД, на протяжении шести месяцев выгружено 861 тыс. 017 вагонов, что составляет 99,4% к плану и 68,8% к соответствующему периоду в прошлом году. Среднесуточный показатель составляет 4757 единиц.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3207 тонн, что на 4,5% превышает план. Средняя техническая скорость 38,6 км/ч - на 4% больше плана. Средний пробег локомотива составлял 395 км в сутки, что на 8,2% больше плана. Оборот грузового вагона составлял 2,17 суток (+6% к плану).