Донецкая ж/д отремонтировала почти 6 тыс. вагонов

Донецкая железная дорога в первом полугодии 2009 года отремонтировала почти 6 тыс. грузовых и пассажирских вагонов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

В частности, в вагонных депо Донецкой железной дороги отремонтировано 4092 грузовых вагона парка «Укрзализныци», в частности, 447 крытых вагонов, 2617 полувагонов, 350 цистерн, 98 универсальных платформ и др. Кроме того, отремонтировано 1385 грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий. В целом отремонтировано на 63 вагона больше плана.

Также в первом полугодии т.г. в условиях депо разными видами ремонта оздоровлено 383 пассажирских вагона, в том числе деповским ремонтом — 320, капитальным — 63 единицы.

Кроме того, по данным ДЖД, за шесть месяцев этого года текущим деповским ремонтом оздоровлено 7 маневровых тепловозов, 12 грузовых тепловозов, 15 электровозов. В условиях заводов капитально отремонтированы 5 электровозов и один маневровый тепловоз.

Ремонт пассажирских вагонов выполняется в депо Донецк, Мариуполь и Дебальцево. Тяговый подвижной состав ремонтируют в депо Красный Лиман (электровозы), Волноваха (маневровые тепловозы), Славянск и Красноармейск (грузовые тепловозы).

Cправка УНИАН. На сегодня Донецкая железная дорога имеет в своем распоряжении мощную ремонтную базу по ремонту грузовых вагонов из 13 депо, из них 8 имеют возможность производить деповский и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава и 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под нагрузку.