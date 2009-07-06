При поддержке “Укрзализныци” с арсенала в Лозовой начался вывоз боеприпасов

12:52, 06 июля 2009
Транспорт/Связь
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Бесплатно выделены 47 вагонов

С территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенного вблизи поселка Лозовая Харьковской области, начался вывоз боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, вывоз боеприпасов с арсенала стал возможным благодаря личному обращению командующего Южного ОК генерал-лейтенанта Петра ЛИТВИНА к генеральному директору “Укрзализныци” Михаилу КОСТЮКУ.

“В условиях ограниченного финансирования войск руководство “Укрзализныци” с пониманием отнеслось к этой серьезной проблеме и бесплатно выделило военным 47 вагонов для перевозки 1550 тонн боеприпасов на общую сумму почти 830 тыс. грн. Сегодня для вывоза боеприпасов необходимо 122 вагона. При этом общая стоимость работ составляет 3 млн. грн.”, - отметил генерал-лейтенант П.ЛИТВИН.

По его словам, выполнение Программы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, случившегося на 61-ом арсенале в конце лета 2008 года, так и не нашло своей дальнейшей поддержки. “При отсутствии надлежащего финансирования военным фактически приходится решать эту проблему самостоятельно”, - отметил П.ЛИТВИН.

Он сообщил, что сегодня общая потребность в финансировании живучести опасных объектов только Южного оперативного командования составляет почти 10 млн. грн.

“В этом году предназначено для их финансирования 995 тыс. грн., реально профинансировано 187 тыс. грн., что составляет 9% от необходимого”, - подчеркнул командующий.

Как отмечают в Минобороны, своевременный вывоз остатков боеприпасов по железной дороге из Лозовой даст возможность выполнить важную для всего государства задачу, а именно: обеспечить безопасность населения Украины.

В свою очередь Военный совет Южного ОК выразил благодарность “Укрзализныце” за понимание, поддержку и помощь в выполнении этой важной государственной задачи.

Как сообщал УНИАН, 27 августа 2008 года возник пожар на 61-ом арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ в Харьковской области. Огонь вызвал взрывы боеприпасов. Значительная часть жителей 5-километровой зоны была эвакуирована.

К ликвидации пожара были привлечены 1558 человек и 168 единиц техники.

Руководство Минобороны приняло решение о ликвидации этого арсенала с дальнейшим вывозом и уничтожением боеприпасов, оставшихся после чрезвычайного происшествия.

***61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины расположен вблизи города Лозовая Харьковской области на общей площади 494 га. Объемы хранения на арсенале составляют около 95 тыс. тонн боеприпасов.

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