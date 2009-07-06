Медработники Львовской ж/д осмотрели 240 детей поезда "Ужгород-Киев"

Медработники железной дороги осмотрели в целом 240 детей-пассажиров поезда №82 "Ужгород-Киев", ехавших после оздоровления в закарпатском санатории "Перлина Карпат". Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, железнодорожники оперативно отреагировали на ситуацию с массовым отравлением детей, когда 4 июля в 22.20 от начальника поезда №82 в медпункт станции "Львов-Главный" поступила информация о массовом отравлении детей-пассажиров поезда.

С момента прибытия поезда на станцию "Львов" было организовано предоставление медицинской помощи детям и сопровождающим лицам, а также проведен комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. В частности, с 23.00 всех детей, которые прибыли поездом №82 "Ужгород-Киев" на станцию "Львов-Главный", осмотрели работники медицинской службы Львовской железной дороги и врачи скорой медицинской помощи Львова. В целом на станции "Львов-Главный" работало 8 медицинских бригад постоянной готовности в составе 24 медицинских работников. Было послано срочное сообщение о чрезвычайной ситуации в МОЗ Украины.

Из осмотренных с признаками острой кишечной инфекции (гастроэнтероколита) госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу 72 человека, из них 9 взрослых. На момент госпитализации в стационар больницы 4 ребенка находились в тяжелом состоянии, 68 - в состоянии средней тяжести. Двое детей были госпитализированы в больницы г.Тернополь и 2 - г.Хмельницкий.

Кроме того, согласно сообщению, на всех станциях следования поезда были организованы врачебно-фельдшерские бригады. В Козятине к поезду присоединилась бригада медицинских работников, которые оказывали помощь и следили за состоянием детей. Также врачи предоставили информацию о состоянии здоровья детей на конечную станцию для более оперативной помощи.

Ко времени прибытия поезда на станцию "Киев-Пассажирский" было организовано три врачебно-фельдшерских бригады и усилен медицинский пункт вокзала, поезд с детьми также встречали эпидемиологи. Шесть детей были госпитализированы в городскую детскую инфекционную больницу в Киеве. Всем госпитализированным назначено лечение. Родители 18 детей в письменной форме отказались от госпитализации.

Предварительный диагноз больных детей - острая кишечная инфекция.

По данным специалистов, рассматриваются несколько версий отравления: завтрак или обед в санатории «Перлина Карпат» или сухой паек, который дети получили в санатории.

По состоянию на утро 6 июля, состояние всех госпитализированных детей и взрослых характеризуется позитивной динамикой. Детей, родители которых отказались от госпитализации, сегодня посетят педиатры железнодорожных больниц.

Напомним, что 240 детей - жителей Киева и 16 сопровождающих взрослых (воспитатели и преподаватели) в 18.30 4 июля выехали со станции "Карпаты" Мукачевского района Закарпатской области (там дети отдыхали с 21 июня 2009 года в санатории «Перлина Карпат»). Во время путешествия у детей появились признаки заболевания желудочно-кишечного тракта.