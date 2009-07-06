Главой Госсвязи назначен Гончар

Заместителем министра транспорта и связи Украины – главой Государственной администрации связи назначен Николай ГОНЧАР.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, он назначен распоряжением Кабинета министров Украины от 1 июля 2009 года №749-р.

Напомним, до этого замминистра - главой Госсвязи был Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, который был назначен на должность в марте 2008 г. О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ был уволен распоряжением КМУ от 1 июля №746. Распоряжением Кабмина от 1 июля №745 уволен также замминистра транспорта и связи - Глава Госавтотрансадминистрации Леонид СЕРГИЕНКО.

Справка УНИАН. Н. ГОНЧАР с марта 2004 года и до последнего времени работал в «Укртелекоме», в 2002-2003 гг. занимал должность председателя Госкомсвязи.