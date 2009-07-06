В самолетах появятся стоячие места

Британские бюджетные авиалинии Ryanair планируют предложить своим клиентам стоячие места в самолетах в целях перевозки большего количества пассажиров и повышения прибыли компании, заявил глава Ryanair Майкл О`Лири газете The Sun.

О`Лири описал нововведение, как места «типа барных стульев» с ремнями безопасности. Компания уже ведет переговоры с Boeing о производстве самолетов с подобным пространством для стоячих мест. «Если они одобрят, мы это реализуем», – сказал глава Ryanair.

Ryanair ранее искала другие пути экономии. Так, глава компании предлагал сделать всего один туалет на борту вместо трех, что позволит вместить еще шесть посадочных мест, а также ввести доплату для тучных пассажиров, передает «Газета.Ru».