Авиакомпания Ryanair планирует ввести стоячие места

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания ирландская Ryanair планирует в будущем ввести в самолетах стоячие места, сообщает в понедельник британский таблоид Sun со ссылкой на представителя авиакомпании.

Предполагается, что пассажиры будут летать стоя, пристегнутыми к высоким "барным табуретам" для обеспечения безопасности. Ryanair уже провела переговоры с американским авиапроизводителем Boeing о создании нового самолета со стоячим салоном. По информации, полученной от представителя авиакомпании, Ryanair планирует заказать флот самолетов нового типа после того, как получит разрешение от Ирландского авиационного управления (Irish Aviation Authority).

Как отмечает издание, глава компании Майкл О`Лири позаимствовал идею создания стоячих салонов у китайской авиакомпании Spring, по расчетам которой подобное радикальное нововведение позволит увеличить пассажироперевозки до 50% и сократить расходы на 20%.

Основанная в 1985 году Ryanair является своеобразным "законодателем мод" среди малобюджетных авиакомпаний, выступая с нововведениями, направленными на оптимизацию расходов и поддержание на низком уровне тарифов на билеты.

Авиакомпания уже ввела отдельную плату за регистрацию пассажиров в аэропорту, сбор за сдаваемые в багаж сумки и чемоданы, а какое-то время назад даже выступила с предложением ввести символическую плату за использование туалетов на борту самолетов.

В настоящее время Ryanair располагает парком в более чем 180 самолетов и осуществляет рейсы в 143 города Европы. Главными базами авиакомпании являются аэропорт города Дублин и лондонский "Стэнстед". В 2008 году авиакомпания перевезла 57,7 миллиона пассажиров.