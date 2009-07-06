ЛЖД проведет брифинг относительно отравления детей

Пассажиров поезда Ужгород–Киев

Сегодня, 6 июля, в 15.00 состоится брифинг относительно отравления детей-пассажиров поезда №82 Ужгород–Киев (позиция Львовской железной дороги относительно организации перевозок детей в летний период, правил сопровождения групп и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм). В брифинге примут участие главный врач СЭС на Львовской железной дороге Владимир БАГНЮК, начальник медицинской службы Львовской железной дороги Михаил ЯВОРСКИЙ, заместитель начальника пассажирской службы Львовской железной дороги Богдан ЯВОРСКИЙ. Мероприятие состоится по адресу: ул. Гоголя, 1, управление Львовской железной дороги, комн. 201.

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