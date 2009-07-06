МВД: контроль содержания алкоголя в крови водителя невозможен

В Министерстве внутренних дел отмечают, что ввести контроль за концентрацией содержания алкоголя в крови водителя в настоящее время невозможно.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД в связи со значительным общественным резонансом, вызванным материалами в СМИ о введении контроля за концентрацией содержания алкоголя в крови водителя, обнародованными после брифинга в Департаменте ГАИ МВД Украины.

Коллегия МВД Украины сообщает, что такие нововведения возможны лишь при условии создания соответствующей материально-технической и методической базы. В то же время, чтобы внедрить такой контроль, Министерству внутренних дел необходимо изыскать средства на приобретение современных приборов для диагностики, известных как алкотестеры. В соответствии с предварительными расчетами, для этого необходимо свыше 30 млн. грн., подчеркнули в МВД. Однако, учитывая нынешний уровень финансирования МВД Украины, приобретение таких приборов является проблематичным, отметили в ДСО.

Также, по данным ДСО, в ближайшем будущем невозможно изыскать средства и на создание сети современных мобильных наркологических лабораторий.

“Поэтому позиция, озвученная руководством Департамента ГАИ МВД Украины, является лишь намерением и одним из возможных путей совершенствования действующего законодательства”, - отметили в министерстве.

Ввиду изложенных обстоятельств, ДСО напоминает, что в Украине действует статья 130 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», которой предусматривается наказание за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, несмотря на количество промилле в крови водителя-правонарушителя.

Как сообщал УНИАН, 2 июля начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ заявил, что Госавтоинспекция хочет установить максимально допустимое наличие алкоголя в крови водителя на уровне 0,3 промилле.

«Но сейчас существует огромное сопротивление со стороны Министерства здравоохранения. Если будет достигнута договоренность с Министерством, то в ближайшее время это будет введено в строй», - сказал он.

Рассуждая о том, каким образом все будет измеряться, С.КОЛОМИЕЦ отметил: «Будут специальные измерительные устройства для этого. Это будет аппаратный контроль. Он не будет зависеть от человеческого фактора» (то есть сделает невозможным внешнее вмешательство с целью получения определенного результата – УНИАН).