Кабмин за статус города областного значения для Украинки

15:24, 06 июля 2009
Транспорт/Связь
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Сообщила Тимошенко

Правительство Украины поддержит предложение Киевского областного совета о предоставлении городу Украинка статуса города областного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала сегодня на совещании Ассоциации малых городов Украины.

«Мы сделаем все для того, чтобы этот город получил статус города областного значения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

***Украинка – город районного значения в Обуховском районе Киевской области.

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