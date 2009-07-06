Кабмин за статус города областного значения для Украинки

Правительство Украины поддержит предложение Киевского областного совета о предоставлении городу Украинка статуса города областного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала сегодня на совещании Ассоциации малых городов Украины.

«Мы сделаем все для того, чтобы этот город получил статус города областного значения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

***Украинка – город районного значения в Обуховском районе Киевской области.