ЮЗЖД продлила курсирование электричек

С 7 по 9 июля 2009 года с 10.20 до 15.20 некоторые пригородные поезда будут следовать через станцию Киев-Петровка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, электрички будут курсировать по измененному маршруту, поскольку железнодорожники продолжают выполнять ремонтные работы на перегоне Киев-Московский–Дарница.

В чатсности, на протяжении трех дней через станцию Киев-Петровка будут курсировать электропоезда №6809 Яготин–Киев-Петровка (вместо Яготин–платформа Северная); №6810 Борщаговка тех.–Гребенка через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.), №6811 Яготин–Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.), №6812 Киев-Петровка–Яготин (вместо пл. Северная–Яготин), №6813 Гребенка–Киев-Петровка (вместо пл. Северная), №6816 Борщаговка тех.–Яготин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.); №6871 Борисполь–Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.), №6912 Борщаговка тех.–Нежин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.), №6913 Носовка–Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.), №6914 Киев-Петровка–Нежин (вместо пл. Северная), №6915 Нежин–Борщаговка тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс.).

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании движения поездов.