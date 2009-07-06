Доходы предприятий отрасли связи снизились

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-мае 2009 года снизились на 3,5% и составили 18 млрд. 315,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 6 млрд. 985,3 млн. грн., что на 9,7% меньше, чем за январь-май 2008 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-мае 2009 года стали операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), которые получили самый большой доход в отрасли за этот период – 11 млрд. 205,2 млн. грн. (в т.ч. населению предоставлены услуги на сумму 3 млрд. 605 млн. грн.), что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи – 11 млрд. 195 млн. грн. (падение – 4%), из них 3 млрд. 504,6 млн. грн. получены за услуги, оказанные населению (падение – 20,3%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь – 1 млрд. 922,9 млн. грн. (из них 897 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-мае 2009 года снизился на 18,5% (от услуг населению – на 5,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге местная телефонная связь, предприятия которой за 5 месяцев получили доходы от оказанных услуг в размере 1 млрд. 659,3 млн. грн., из них населению – 1 млрд. 78,8 млн. грн.

При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-мае 2009 года составил 1 млрд. 551,2 млн. грн. (из них населению – 984,6 млн. грн.), что на 12,8% меньше (населения – меньше на 12,5%), чем за аналогичный период 2008 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-май 2009 года составил 108,1 млн. грн. (из них населению – 94,2 млн. грн.), что на 15,7% меньше (населению – меньше на 16,8%), чем за январь-май 2008 года.

Четвертую строчку в рейтинге отраслевых доходов по результатам января-мая 2009 года занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 47% и составил 1 млрд. 294,4 млн. грн., из них 625,8 млн. грн. составили доходы от оказания услуг населению (рост – 92,1%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, за отчетный период составили 1 млрд. 122,7 млн. грн. (рост – 49,5%), из них 609,7 млн. грн. – населению (рост – 88,8%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-май 2009 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 14,7% и составил 1 млрд. 40,5 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 219,1 млн. грн. (падение – 21,5%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-мае 2009 года составил 729,8 млн. грн., что на 29,5% превысило показатель за аналогичный период 2008 года. При этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 519 млн. грн. (из них населению – 496,2 млн. грн.), что на 33,3% больше, чем за январь-май 2008 года.