ITC запустила сеть CDMA

Оператор сотовой связи в стандарте CDMA-800 компания International Telecommunication Company (ITC, ТМ «СDMA Ukraine») запустила в эксплуатацию сеть сотовой связи стандарта CDMA в городе Хмельницкий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению пресс-службы, в июле компания запустила сеть в Хмельницком, где в ближайшее время планирует освоить номерную емкость на 5000 телефонных номеров, из которых первые 2000 номеров уже вводятся в эксплуатацию.

Новым клиентам предлагается качественная телефонная связь, сервис высокоскоростной передачи данных и широкий перечень дополнительных услуг. При этом каждому абоненту, который подключается к «СDMA Ukraine», автоматически и без дополнительной оплаты предоставляется прямой городской номер.

Как сообщил технический директор «СDMA Ukraine» Сергей ОРЛОВ, параллельно с развитием СDMA-покрытия компания также расширяет зону действия технологии EVDO Rev.A, которая позволяет предоставлять услуги беспроводного 3G-интернета. По его словам, весной 2009 года к действующему EVDO-покрытию присоединился ряд населенных пунктов Киевской области, а также стартовало некоммерческое тестирование технологии в Житомире и Львове.

Справка УНИАН. Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой «CDMA Ukraine».

Национальный оператор «СDMA Ukraine» является лидером по объему абонентской базы в Украине среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.