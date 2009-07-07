Нигерийские боевики захватили в плен украинца
08:52, 07 июля 2009Транспорт/Связь
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Был атакован танкер Sichem Peace
Нигерийские боевики захватили танкер Sichem Peace. Среди заложников из экипажа - двое россиян и один украинец, сообщил портал «Морской бюллетень-Совфрахт».
Танкер Sichem Peace был атакован боевиками группировки «Движение за освобождение дельты Нигера» 5 июля, судно находилось в 18 милях от побережья Нигерии.
Боевики поднялись на судно, забрали с собой в качестве заложников шестерых человек и вместе с ними покинули танкер.
Оставшийся на судне экипаж увел Sichem Peace на расстояние 100 миль от побережья, где, видимо, и дрейфует в настоящее время.
Среди членов экипажа - шестеро иностранцев: двое россиян, один украинец, двое филиппинцев и один выходец из Индии, отмечает РИА «Новости».
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