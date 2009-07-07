В МИД подтвердили, что в Нигерии захвачен гражданин Украины

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что среди захваченных нигерийскими боевиками членов экипажа судна „Sichem Peace” есть один гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации посольства Украины в Республике Сингапур, 4 июля возле побережья Нигерии произошло нападение на судно „Sichem Peace” и были похищены члены экипажа.

По сообщению представителей сингапурской компании-оператора судна «IMS Shipping Management», компания поддерживает постоянный контакт с капитаном судна и принимает меры для скорейшего освобождения моряка из плена. По словам капитана, состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное.

Дело находится на особом контроле в посольствах Украины в Нигерии, Республике Сингапур и в МИД Украины.