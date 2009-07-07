ЮЗЖД перевезла около 8 тысяч «экспресс-передач»

В первой половине 2009 года Юго-Западная железная дорога перевезла 7 688 тысяч «экспресс-передач». Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, в частности, железная дорога перевезла почти по 2,5 тысяч конвертов и тюков - весом до 1 кг и от 1 до 3 кг. Еще около 1,5 тысяч – весом до 10 кг и немного больше 700 передач – весом до 20 кг.

Напоминаем, что с 1 июня 2009 года на Юго-западной железной дороге изменен порядок оформления услуги «экспресс-передача». Передача тюков и оплата услуги осуществляется на вокзалах в Киеве, Козятине, Жмеринке, Виннице, Хмельницком, Фастове, Белой Церкви, Шепетовке, Мироновке, Бердичеве, Каменец-Подольском, Житомире, Коростене, Новоград-Волынском, Бахмаче, Ворожбе, Хутор-Михайловском, Шостке, Нежине, Чернигове.

С 1 июля 2009 года Юго-западная железная дорога также ввела услугу «экспресс-передача» на маршрутах электропоездов повышенного комфорта 1 и 2 класса.