«Авлита» увеличила объемы перевалки сыпучих грузов

Стивидорная компания «Авлита» в январе-июне 2009 года увеличила объем перевалки сыпучих грузов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, на 49% - с 1,58 млн. тонн до 2,355 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В частности, с января по июнь 2009 года компания обработала 1,477 млн. тонн зерна и 878 тыс. тонн металлопроката.

«Позитивная динамика обеспечивается благодаря конкурентным преимуществам компании, четкой работе с поставщиками грузов, эффективному использованию производственных мощностей, налаженному взаимодействию с Приднепровской железной дорогой и службами Севастопольского морского торгового порта», - отметил генеральный директор ЗАО СК «Авлита» Александр ЛАГОША.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» является стивидорной компанией, располагающей двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а также с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Причальные мощности включают 17 причальных кранов, включая 5 мобильных портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.