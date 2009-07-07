Сегодня в Харькове отмечают 140-летие ЮЖД
12:17, 07 июля 2009Транспорт/Связь
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Сегодня в Харькове отмечают 140-летие Южной железной дороги.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, в 13.00 в здании ДК «Железнодорожник» состоится торжественное мероприятие, посвященное 140-летию ЮЖД.
В программе праздника - поздравления почетных гостей, награждение работников ЮЖД за трудовые достижения, а также концерт с участием народного хора им. Г.Г. Веревки и вокального ансамбля «Гетьман».
Среди участников и приглашенных на празднование – председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ, генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил КОСТЮК, начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК.
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