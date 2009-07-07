Сегодня в Харькове отмечают 140-летие ЮЖД

Сегодня в Харькове отмечают 140-летие Южной железной дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, в 13.00 в здании ДК «Железнодорожник» состоится торжественное мероприятие, посвященное 140-летию ЮЖД.

В программе праздника - поздравления почетных гостей, награждение работников ЮЖД за трудовые достижения, а также концерт с участием народного хора им. Г.Г. Веревки и вокального ансамбля «Гетьман».

Среди участников и приглашенных на празднование – председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ, генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил КОСТЮК, начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК.