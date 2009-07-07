«ГПК Украина» победила в конкурсе по определению инвестора

По результатам проведения конкурса относительно определения инвестора для реализации проекта развития контейнерного терминала на Карантинном молу Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» победителем признано ДП «ГПК Украина» компании «ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГМБХ (ФРГ)». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Напомним, 1 июня 2009 года ГП «Одесский морской торговый порт» объявило конкурс относительно определения инвестора для реализации проекта развития контейнерного терминала на Карантинном молу порта. Расположение объекта – Одесский залив Черного моря, северо-восточная сторона Карантинного мола ГП «Одесский морской торговый порт».

Основные технические требования к контейнерному терминалу: пропускная способность – 600 тыс. контейнеров в 20-ти футовом измерении на год и искусственное образование территории общей площадью около 19 га.

Среди направлений инвестиций: строительство и проектирование причалов, подъездных путей, внутренне-территориальных сетей; образование (намыв) территории; внешнее берегоукрепление; обустройство территории, а также - приобретение необходимого технологического оборудования. Ориентировочный размер инвестиций – 306,9 млн. долларов США (в соответствии с ценами 2007 года).

Справка УНИАН. ДП "ГПК-Украина" является дочерней компанией немецкого транспортного концерна HHLA. Контейнерным терминалом на Карантинном молу Одесского торгового морского порта оперирует с 1 июля 2001 г.

В 2007 г. "ГПК-Украина" вышла на объем грузопереработки в 0,5 млн. TEU. На протяжении последних трех с половиной лет компания вложила в Одесский порт около 40 млн. евро прямых инвестиций.

Одесский морской торговый порт (ОМТП) – один из лидеров Украины в своей отрасли. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 14 млн. тонн сухих грузов и 24 млн. тонн нефтепродуктов в год. Ежегодно порт перегружает около 30 млн. тонн грузов, из них около 15 млн. тонн наливных, включая нефть и нефтепродукты, сжиженный газ и растительные масла. Наибольший контейнерный терминал Одесского морского торгового порта - на Карантинном молу. Контейнерный терминал рассчитан на перегрузку более 300 тыс. контейнеров в год (TEU). На территории Карантинного мола действует свободная (специальная) экономическая зона «Порто-франко».

46 защищенных причалов общей протяженностью причальной линии более 9000 м позволяют принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, длиной до 280 м и осадкой до 13 м.