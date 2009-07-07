ИМТП снизил грузопереработку

Ильичевский морской торговый порт, по оперативным данным, за первое полугодие 2009 г. переработал 8 млн. 273 тыс. тонн грузов (по сравнению с 9 млн. 458 тыс. т. в 1-и полугодии 2008 г. это на 12,5% меньше - УНИАН). Об этом УНИАН сообщили в порту.

В частности, общая переработка за июня 2009 г. составила 1128 тыс. т.

Согласно сообщению, в сравнении с предыдущим годом, грузооборот ИМТП за июнь текущего года снизился на 28,1 %, в том числе, переработка генеральных грузов снизилась на 45,3 %; переработка грузов навалом снизилась на 16,9 %; наливных грузов выросла на 86,6 %.

Наилучшие темпы роста за июнь текущего года в сравнении с аналогичным периодом в 2008 г. дало масло (+303,6%). За первое полугодие наилучшие темпы роста дали: шрот (+153,3%), металл (+13,9%), газ (+13,3%), руда (+6,6 %), масло (+4,1%).

При этом наибольшее сокращение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года претерпел грузопоток автотехники: за июнь падение составило 97,1 %, за первое полугодие – 82,7%. Кроме того, объемы переработки контейнеров сократились за июнь на 70,4 %, за полугодие – на 67,7%.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт в 2008 году увеличил грузоперевалку, по сравнению с 2007 г., на 18% – до 18 млн. 904 тыс. тонн. В частности, перевалка генеральных грузов выросла на 22% – до 10 млн. 877 тыс. тонн. Перевалка наливных грузов в 2008 году снизилась на 19%, перевалка навалочных грузов выросла на 24%.

Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.