АМК: «временный» пост с далеко идущими последствиями…

Вот уже более года Александр Мельниченко, пребывая в должности исполняющего обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины (АМК), никак не сподобится этой приставки лишиться. А точнее, те, кто может эту приставку убрать, почему-то этого не делают. И, очевидно, не сделают - 26 июня Кабинет министров передал в Верховную Раду представление относительно кандидатуры на должность председателя АМКУ Владимира Каретко.

И на это, по-видимому, есть свои причины. Понятно, что у премьера не было проблем с представлением на А.Мельниченко в отличие от ВР – вряд ли последняя проголосовала «за».

И дело не только в политических раскладах. Слишком уж наследил за время пребывания на «временном» посту А.Мельниченко своими непрофессиональными решениями, что связано с полным незнанием рынков. Часто-густо требуемые временем решения подменялись позерством и демагогией, личным PR… И, самое, пожалуй, главное – полное отсутствие у А.Мельниченко понимания позиции украинского бизнеса. Вернее, несколько специфическое понимание. Конечно, пропиариться, а особенно в преддверии выборов в Раду, чтобы занять в парламенте достойное кресло, – святое дело. И лучше это сделать на фоне (или в лучах славы) успешных, прозрачных и известных компаний, что, само собой разумеется, привлечет внимание общественности как к делам, возбуждаемым против таких компаний, так и к личности и.о. председателя АМКУ.

При этом наблюдения за действиями и.о. командующего на антимонопольном фронте позволяют выделить некую систему, это опять же о профессионализме, которая, с одной стороны, оголяет весьма низкую квалификацию комитета под его руководством в части расследования дел, которые открываются под надуманными предлогами, при этом открывшись, затягиваются до бесконечности, что и понятно – нелегко их обосновать юридически. Нередки случаи, когда субъекты хозяйствования, в отношении которых ведутся расследования, могут быть вообще не извещены о действиях Комитета, или поставлены в известность в последний момент.

А в последнее время появились случаи, когда АМК упраздняет свои же решения, принятые, заметим, по результатам весьма длительных расследований. К примеру, отрасль телекоммуникаций, где недавно завершилось расследование относительно монополизма операторов рынка интерконнекта. Мало того, что принятие решения по этому вопросу неоднократно переносилось под разными надуманными предлогами, но и после того, как, наконец, решение 25 мая 2009 года было принято (операторы мобильной связи таким признаны монополистами на рынке интерконнекта), уже 3 июня 2009 года(?!) Комитет остановил действие решения, мотивировав это тем, что при рассмотрении вопроса не были учтены «существенные обстоятельства». Расследование продолжится. Заметим, после вынесения решения. Нонсенс! И, что же это тогда за расследования АМК проводятся? И какова цена их достоверности и качества?

Несомненно, к этому примеру можно добавить еще ряд расследований Комитета в других областях (например, в аптечной сфере и др.), процессы затянулись сверх всякой меры и разумных пределов. АМК пока никак не разберется с дорогими лекарствами для «дорогих» украинцев…

Однако, вернемся к телекоммуникациям. Заступив на «временную» вахту в АМК, А.Мельниченко сразу же и «перманентно» оседлал одну из самых успешных на телекоммуникационном рынке компаний – «Волю кабель», разведя в прессе демагогию на тему: «Мы будем с ними бороться? Мы этого так не оставим» (не очень понятно, зачем бороться с немногочисленными прибыльными компаниями, но «жираф большой - ему видней). Причем прессинг постепенно перешел в форму явной агрессии. В прямом и переносном смысле.

При этом в отличие от интерконнекта, где причины разбирательств все же имели под собой основания (уже полгода некоторые операторы не платят друг другу за взаимосоединение – речь идет о сотнях миллионах гривень, а некоторые из них без конца судятся по этому вопросу), антимонопольные претензии А.Мельниченко к компании «Воля-Кабель» (бренд ВОЛЯ) зиждутся, по сути, на пустом месте. Искусственно была создана некая виртуальная «страшилка», которая время от времени (в зависимости от различных, например, предвыборных кампаний) вытаскивается как «козырный туз» из колоды карт.

Еще «не остыли» разбирательства в части сроков и темпов внедрения компанией «Воля-кабель» цифрового ТВ в Киеве, основанные якобы на «многочисленных жалобах» киевлян. На самом деле эта «многочисленность» так и не была обнародована. По объективным же оценкам, число жалоб составляло не более нескольких десятков (из 500 тыс. абонентов), да и то, большинство недовольств исходило от нелегально подключенных к сети компании «Воля-кабель». При этом отметим, компания действовала строго в рамках условий выданной ей Нацсоветом по ТВ лицензии как в части технологии, так и в части сроков внедрения.

Однако, лицензионные условия А.Мельниченко не очень-то и волновали – «пустой» процесс получил широкую огласку, что и требовалось доказать. При этом и.о. председателя АМК настолько вошел в раж, что занялся вопросами стратегического планирования по внедрению цифрового ТВ в Украине, потребовал изменить условия лицензии компании «Воля-Кабель» и пр. Такие действия А.Мельниченко возмутили даже членов Нацсовет по вопросам ТВ и радио, которые были вынуждены одернуть новоявленного «стратега», сделав соответствующее заявление о том, что АМКУ вторгается не в свою сферу компетенции.

Правда, в этом деле был один важный плюс. Из-за широкой огласки перехода на цифровой формат зашевелились и государственные ведомства, которые должны были заниматься переходом на тот же формат эфирного ТВ. В итоге, на поверку оказалось, что реально «Воля-Кабель» молодец, поскольку в отличие от государственной программы переход осуществляется вполне реальный и полученный опыт для Украины в этом смысле является исключительно важным. Потому те, кто больше всех пыхтел и ругался, теперь поменяли свое видение проблемы, точнее просто осознали масштабность стоящей перед Украиной задачи. А «Воля Кабель» теперь является одним из основных экспертов в данном вопросе и приглашается на международные конференции от Украины, поскольку имеет реальный опыт и положительные результаты.

Опростоволосившись на этом этапе и.о. тем не менее «не сложил руки», и решил перейти к тарифной политике кабельщиков. Как оказалось, дела кабельные настолько понравились АМК, что их по Украине сейчас штук шесть-семь, причем по нескольким из них решение опротестовывается в суде. Метод прост - надавить на провайдеров, обвинить в экономически необоснованных ценах и выдоить штраф. Причем по некоторым городам «шантаж» ведется практически открыто. Компаниям угрожают увеличить сумму штрафа и открыть новые дела в случае, если провайдер не согласится с просьбами и решениями, которые объясняются желанием показательно “наказать”.

Само собой разумеется, что между молотом и наковальней попали именно легально работающие компании, которые перед тем, как вносить какие-либо изменения, информируют Комитет, предоставляют экономические расчеты и сообщают о действиях абонентам. Та же «Воля-Кабель» по собственной инициативе еще в прошлом году уведомила АМК и предоставила экономические обоснования цен. Причем установленные сегодня компанией цены ниже уровня прошлогодних расчетов. Однако Комитет недоволен. На вопрос, заданный на заседании АМК по делу «Воля-Кабель», кто проверил обоснованность или необоснованность тарифов компании, привлекались ли для этого специалисты и т.п., внятного ответа от А.Мельниченко получить не удалось.

И что же продемонстрировало расследование АМК в плане тарифной политики компании «Воля-Кабель»? Согласно заявлению компании, «изначально предвзятое отношение со стороны отдельных должностных лиц АМК» явилось ущемлением законных прав компании и других субъектов хозяйствования, с которыми у «Воли-Кабель» есть договорные отношения (ИВК и КТС). Гендиректор компании Андрей Метельский практически отказался от выступления на заседании АМК 3 июля, на котором принималось решение по расследованию, лишь заявив, что в отличие от компании, которая сотрудничала с АМК, Комитет остался глух и нем к доводам и доказательствам и в результате «мы видим предвзятое обвинение, а не решение».

При этом, по его мнению, никто в АМК и не пытался провести серьезное расследование, а уж тем более выслушать «осуждаемых» и принять к сведению их доводы. В частности, Комитет проигнорировал предоставленные компанией «Воля-Кабель» данные сравнительного анализа, которые свидетельствуют о том, что фактический расчетный тариф на услугу доступа к телепрограммам в аналоговом формате, который «Воля-Кабель» предоставляла на запросы АМК, является ниже, чем рассчитанный по альтернативной методике. А оба расчета (и основанный на базе количества абонентов, и соотношения доходов) дают значительно выше тарифы, чем были установлены компанией с 1 февраля т.г. и действующие на настоящее время.

По данным компании, расчет тарифов осуществлен в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету и разработанными на его основе Методическими рекомендациями по обоснованию и расчету тарифов, утвержденными приказом Государственного комитета связи и информатизации Украины от 01.09.2003 г. №165, отображающими отраслевые особенности. Эта методика широко используется операторами/провайдерами по всей Украине, применялась Министерством экономики Украины во время внедрения государственного ценового регулирования, прошла согласование в АМК и в течение многих лет на нее ссылаются органы Антимонопольного комитета в своих пояснениях относительно ценообразования, рекомендациях и решениях. Тогда собственно в чем суть претензии? Если АМК не реагирует даже на собственные расчетно-методические механизмы, то что уже говорить об аргументах, которые предоставлены компаниями? Они вообще не принимались к рассмотрению?.. Причем на лицо совершенно четкая уверенность, что какие бы расчеты не направлялись в АМК, они все равно будут "забракованы", поскольку не отвечают «генеральной линии партии», и нельзя похвалиться перед публикой.

Несмотря на заявление А.Мельниченко, что АМК провел "глубокое экономическо-юридическое исследование действий ЗАО «Воля-Кабель» в этой сфере", при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не только не так, а вовсе наоборот. АМК при рассмотрении дела о тарифах «Воли-Кабель», в частности, допустил ряд нарушений материального и процессуального характера, а именно: был неправомерно сужен рынок, на котором действует «Воля-Кабель», и выделен только сегмент доступа к телепрограммам через кабель, а другие способы передачи телевизионного сигнала (эфир, спутник, низкочастотные технологии, Интернет) были отброшены, поскольку они якобы не являются заменителями ТВ; не было произведено сравнение с ценами других субъектов, которые предоставляют аналогичные услуги доступа к телепрограммам; не было приведено ни одного примера неправомерности затрат «Воли-Кабель», которые были положены в расчет обоснования тарифа.

Да и кому они нужны все эти расчеты и прочая чепуха? Если апофеозом обоснования экономической неправильности установленных компанией «Воля-Кабель» тарифов стала… средняя температура по больнице. А с температурой надо бы подразобраться…

Как было говорилось в официальном пресс-релизе Комитета, «АМК по результатам расследования установил, что тариф на программную услугу в социальном цифровом пакете «Украина» в 2009 году увеличился на 33,3% по сравнению с тарифом в 2008 году». В то время, «потребительские цены, согласно индексу инфляции в Украине в период с 1 января 2008 года по 1 февраля 2009 года, в отрасли связи выросли на 25,8%, а в городе Киев всего на 6,8%».

«Кроме того, в период с 1 января 2008 по 1 ноября 2008 года рост потребительских цен (каких – всех?) в Украине за этот период составил 18%, а рост тарифа «Воли-Кабель» на предоставление услуги в аналоговом формате составил 34,5%», - отмечается в пресс-релизе АМК.

Таким образом, делает заключительный вывод АМК, «тарифы компании «Воля-Кабель» росли большими темпами, чем потребительские цены в целом по Украине», при этом ненавязчиво замечается (но не раскрывая и не объясняя в чем дело), что «Воля-Кабель» «закладывает в тарифы затраты, не связанные с предоставлением услуги».

С одной стороны, в огороде бузина… А насчет Киева, то откуда такие данные о 6,8%? В Киеве, что, другие операторы услуги связи оказывают, чем в целом по стране? Тот же Укртелеком, тот же Киевстар, те же УМС, Астелит, УРС, Укрпочта и др. (к тому же тарифы Укртелекома и Укрпочты регулируются государством).

Так с чего бы вдруг такие расхождения? Кроме того, если учесть выводы или «логику» АМК относительно «Воли-Кабель», то в Киеве, наоборот, рост тарифов должен был быть повыше, чем в стране.

Да и дело не только ведь в связи. Понятно, что до метро и.о. АМК не снисходит… Но хоть бы вспомнил, как Комитет разбирался с тарифами на проезд в общественном транспорте, которые были подняты в 2008 году в 4 раза? Потом Киевская администрация несколько снизила их, но сегодня они в 3,5 раза выше, чем в 2008 году. А лекарства, а продукты питания и прочее, прочее, прочее…

В данном случае хотелось бы отметить следующее. Не надо АМК и его и.о. наводить тень на плетень, или иначе выражаясь передергивать и вводить в заблуждение общественность. Нельзя сравнивать тарифы связи у разных субъектов: разные технологии, разные виды услуг и прочее. Одно дело Укрпочта, там 100 тыс. почтальонов с сумками и велосипедами (правда, не все), которыми обещал И.Винский обеспечить (уже не обеспечит). И который стал инициатором, как он утверждал, весьма нехилого повышения тарифов учреждения в 2008 году.

Как известно, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на заседании 10 июня 2008 года приняла решение о повышении тарифов на почтовые услуги в среднем на 40%. При этом, по данным НКРС, это повышение тарифов было, в частности, согласовано и с АМК?! И как же на это сподобился и.о. при таком «превышении потребительских цен по Украине»?

Но это не все. Уже сама Укрпочта, которая может самостоятельно назначать тарифы на допуслуги, подняла их с 1 декабря 2008 года: повысила стоимость пересылки посылок вдвое, почтовых отправлений - в 1,7 раза, экспресс-отправлений - в 1,5 раза, отправлений контейнеров - в 3,9 раза и т.д.

Но и это еще не все. 4 декабря 2008 года НКРС еще в полтора раза повышает тарифы на основные услуги почтовой связи. И опять при согласовании с АМК…

Так, где же Ваша «правда», господин Мельниченко? И в части процентов роста потребительских цен в отрасли связи (только по Укрпочте выходит минимум в два раза)?

Понятно, что в деле с Укрпочтой, а также с Укртелекомом просители подъема тарифов посчитали и цены на бензин, и на газ, и на велосипеды… «Повышение тарифов на универсальные услуги почтовой связи осуществлено для обеспечения стабильной работы УГППС «Укрпочты» и всей почтовой отрасли», - отмечали в НКРС.

С другой стороны, компании «Воля-Кабель» стабильно работать не надо? Тем более, если верить результатам последнего расследования АМК, 84% киевлян смотрят ТВ именно от «Воли-Кабель» или, иначе говоря, речь идет о стабильности практически всей кабельной отрасли Киева.

При этом АМК сильно «взволновал» весьма и весьма скромный рост двух тарифов на небольшие по украинским меркам 30% в 2008 году. Для справки необходимо отметить, что компания оказывает множество услуг и имеет десятки тарифов, которые в 2008-2009 гг. были снижены, или улучшены характеристики тарифных пакетов без увеличения цены.

Кстати, на основании этих 84%, которые АМК выяснил «методом опросов и пр.» (хотя «Воля-Кабель» никогда не скрывала число своих абонентов, и стоило ли Комитету считать столько лет), Комитет пришел к выводу заодно с тарифами определить «Волю-Кабель» монополистом на рынке программной услуги в Киеве. Хотя в ходе расследования выяснил, что на рынке Киева действуют 13 провайдеров программной услуги и 18 провайдеров других услуг ТВ типа Митрис и пр. И которым «Воля-кабель» отнюдь не мешает развивать сети в Киеве.

Но и это не все. Расследование тарифной политики «Воля-Кабель» привело АМК еще к одному парадоксальному выводу – Комитет отыскал на украинском рынке новый, нигде не зарегистрированный субъект хозяйствования.

Точнее, Комитет во главе с А.Мельниченко «организовал» такой субъект самостоятельно, объединив в него компании «Воля-Кабель», ИВК и «Киевские телекоммуникационные сети» (КТС). Мотивировав это тем, что АМК «выяснил», что «Воля-Кабель» «связана отношениями контроля с ИВК и КТС» и, внимание(!), все три компании «признаются единым субъектом хозяйствования».

Данное решение вообще ставит с ног на голову развитие бизнеса в Украине, так как теперь АМК по своему усмотрению будет разделять и объединять субъекты, которые, кстати, зарегистрированы как отдельные юрлица в соответствующих госорганах Украины и осуществляют свою деятельность в соответствии со своим уставом. В данном случае строят сети ( КТС) и занимаются организацией сервисного обслуживания (ИВК) от провайдера программной услуги («Воля-кабель») перед абонентами. Кстати, Укрпочта отсылает счета «Воли-Кабель» абонентам, почему бы и ее не привлечь?

А мотивировка АМК относительно «отношений контроля» не выдерживает критики, так как наличие в компаниях общих собственников не преобразует их из отдельных юрлиц в некие холдинги. Что и пытается навязать АМК. Причем бездоказательно, по крайней мере, на заседании 3 июля таких доказательств представлено не было.

Вот и «потолок» профессионализма АМК во главе с и.о. (в комитете, конечно, есть и толковые люди, но кто ж пойдет против начальника?) – все решения на заседании 3 июля были приняты единогласно. И «влупили» трем субъектам по 1 млн.грн. штрафа, пригрозив, что если «Воля-Кабель» тарифы не снизит, вновь применят против нее санкции.

При этом интересно, что АМК, вроде бы, признавая «Волю-Кабель», ИВК и КТС «единым субъектом», штрафует их порознь. Понимая видно, что, несмотря на всяческие «признания АМК», субъекты являются отдельными юрлицами и «объединить» их можно только в «пылком воображении».

Глядя на процесс расследования дела в отношении «Воли-Кабель», поневоле приходишь к выводу, что его целью не является поиск истины, которая, как известно, в дискуссии, а не на лобном месте. Что в очередной раз доказывает – АМК стреляет в спину прозрачно и легально работающим украинским компаниям, которых на рынке, особенно сейчас, единицы (а процент «теневого» бизнеса растет галопирующим темпом). Вот и имеем: пустой бюджет и отворачивающихся инвесторов, которые наблюдают такие «чистые» правила игры. А такие прецеденты свидетельствуют об одном: чем дальше – тем хуже.

Потому этот «больничный» пора закрывать, иначе растеряем последнее, что имеем. То ли это действительно полное непонимание сегодняшних рыночных реалий, то ли лоббирование чьих-то интересов, но «действия отдельных должностных лиц Антимонопольного комитета Украины провоцируют коррупционные схемы», считают в «Воле-Кабель».

И здесь уже нужно разбираться серьезно. Как считают в компании, «правовая оценка действий отдельных должностных лиц и коррупционной составляющей этих действий должна быть дана со стороны соответствующих правоохранительных органов». «Воля-кабель» уже официально обратилась в Ассоциацию «Телекоммуникационная Палата Украины», а также центральные органы власти и соответствующие правоохранительные органы.

Кроме того, «поскольку компания соблюдает требования закона», то «будет обращаться в суд» для защиты своих прав. И кстати, по мнению экспертов рынка – точно выиграет дело…

Николай Васильев (для УНИАН)