"ВОЛЯ": АМК имеет имеет "обвинительный" подход

Антимонопольный комитет развернул широкомасштабное расследование в отношении группы компаний «ВОЛЯ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент компании «ВОЛЯ» Сергей БОЙКО.

По его словам, «в ходе инициированного и направленного в течение 2008-2009 годов исследования региональных рынков телекоммуникационных услуг в Киеве и областях Украины в поле зрения территориальных органов Антимонопольного комитета попали лишь предприятия группы компаний «ВОЛЯ».

По данным С.БОЙКО, всего открыто около 20 расследований против компаний группы, хотя на рынке представлены и другие участники. В том числе операторы/провайдеры, предоставляющие услугу доступа к телепрограммам с использованием различных технологий. Он сообщил, что расследования АМК относительно этих компаний «ему не известны».

По данным С.БОЙКО, все дела против группы компаний «ВОЛЯ» «проходят практически по единому сценарию и почти одновременно в Киеве и на местах».

Как сообщил он, были приняты распоряжения территориальных органов АМК о начале рассмотрения дел о защите экономической конкуренции в виде злоупотреблений монопольным положением.

Он также сообщил, что возбуждению дел предшествовали целевые плановые и внеплановые проверки, под которые, «опять же, попали только структуры «ВОЛИ»», и, не взирая на аргументированные возражения предприятий относительно фактов нарушений, акты проверок легли в основу возбуждения дел.

С.БОЙКО отметил, что в рамках рассмотрения дел были запрошены тысячи документов, контрагентских соглашений и другое. Более того, органы АМК требуют под предлогом проверки обоснованности тарифов 2009 года предоставление документов за 2007-2008 годы и др.

Он не исключил, что требуемая АМК информация «может быть использована в интересах третьих лиц».

В результате эти действия Антимонопольного комитета, которые на местах, как сообщил С.БОЙКО, осуществляются «по вказивкам из Киева», негативно сказываются на деловой репутации предприятия, мешают осуществлению его основных функций и др.

С.БОЙКО считает, что все это свидетельствует о том, что органы АМК применяют относительно предприятий группы «ВОЛЯ" откровенно обвинительный подход, «вероятно осуществляя общие стратегические указания из Киева».

С.БОЙКО сообщил, что в данный момент предприятия группы «ВОЛЯ» вынуждены защищать свои интересы в судах. По его данным, сегодня в регионах в судах рассматривается 6 дел. Компания также обратилась в правоохранительные органы, в СБУ, Генеральную прокуратуру Украины «с просьбой разобраться с ситуацией и принудить руководство Антимонопольного комитета действовать в правовом поле».

Что касается решения АМК по «Воля кабель» от 3 июля 2009 года, то С.БОЙКО сообщил, что компания ожидает письменного решения комитета, чтобы оспорить его в суде. По его данным, письменное решение АМК должно поступить в компанию не позднее 13 июля.

Как сообщал УНИАН, 3 июля, Антимонопольный комитет принял решение о наложении штрафа на компании «Воля кабель», «Киевские телекоммуникационные сети» (КТС, Киев) и ИВК (Киев) в размере 1 млн. грн. каждая за злоупотребление монопольным положением, выразившееся, по мнению АМК, в необоснованном экономически повышении тарифов в 2008-2009 гг. на услуги кабельного аналогового и цифрового ТВ. АМК принял решение о том, что эти три субъекта занимают монопольное положение на рынке программной услуги в Киеве. Увязывание трех компаний в ходе расследования против компании «Воля Кабель» в единый объект расследования АМК объясняет тем, что «как выяснил АМК», компания «Воля кабель» «связана отношениями контроля с ИВК и КТС», которые предоставляют программные услуги компании «Воля кабель».

Справка УНИАН. Компания "ВОЛЯ" является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.