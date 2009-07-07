Срок расторжения договора о схеме работы в портах продлен

Минтранс продлил срок расторжения договоров о совместной деятельности в портах до 17 августа

Срок расторжения договоров о совместной деятельности в морских торговых портах продлили на 2 месяца - до 17 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра транспорта и связи-глава Госморречадминистрации Михаил ЧУБАЙ.

По его словам, часть договоров уже расторгнута, часть переведена в другие формы сотрудничества. «В каждом конкретном случае отдельно подходим», - сказал он. В то же время, он отметил, что существуют договора, расторжение которых может негативно отразится на работе порта. В частности, как пример, глава Госморречадминистрации назвал Одесский порт, в котором существует угроза потери транзита российской нефти через порт при разрыве договора о совместной деятельности с оператором нефтяного терминала, что повлечет потери в миллионы долларов для порта.

По словам М.ЧУБАЯ, такие сложные ситуации относительно расторжения договоров будут решаться на более высоком уровне, чем Минтранссвязи, по согласованию с причастными министерствами.

Он также отметил, что часть договоров не удается разорвать из-за судебных тяжб. Как пример, он назвал ситуацию с судебным спором в Ильичевском порту с ЧП «Укртрансконтейнер».

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины обязало руководителей «Укрморречфлота», Госавиаадминистрации, Госсвязи и Госспецтрансслужбы под персональную ответственность принять меры по прекращению (или изменению правовой формы) договоров о совместной деятельности.

Согласно поручению, до 17 июня т.г. по каждому действующему договору о совместной деятельности (СД) должен быть разработан механизм выхода из СД и, в случае необходимости, перехода на другие формы взаимоотношений.

«Совместная деятельность нанесла колоссальный ущерб государству, поэтому принято решение министерством и правительством категорически отказаться от такой формы взаимодействия с бизнесом. Мы развиваем другие формы: концессия, аренда, прямые инвестиционные проекты», - ранее отмечал экс-министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.