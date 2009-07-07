Пересмотр портовых сборов на перевалку грузов не будет быстрым

Возможное решение относительно пересмотра сборов на перевалку грузов в портах не будет быстрым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра транспорта и связи-глава Госморречадминистрации Михаил ЧУБАЙ.

Как сообщил М.ЧУБАЙ, планируется, что через две недели профильный институт предоставит свои рекомендации относительно возможного пересмотра тарифов. В то же время, он подчеркнул, что существует соответствующая процедура при принятии таких решений. «Это не будет завтра-послезавтра, это процедура, никто не даст росчерком пера снизить или повысить», - сказал он. В частности, необходимо согласование ряда министерств, в частности, Министерства юстиции.

По его словам, пересмотр портовых сборов, повышенных в 2008 г., может быть проведен в связи с кризисной ситуацией в экономике. В то же время, по словам М.ЧУБАЯ, повышение портовых сборов в 2008 г. на тот момент было верным решением. «На тот момент, когда было утверждено постановление Кабмина, решение было правильным, но есть некоторые направления, которые нуждаются в пересмотре», - сказал он.

К примеру, он не исключает возможности снижения канального сбора для портов николаевского региона, поскольку у них портовые сборы получаются выше, чем в других портах, в частности, чем в Одесском, Ильичевском.

Относительно снижения тарифов на перевалку зерна М.ЧУБАЙ отметил, что при рассмотрении данного вопроса следует учитывать, что тарифы в портах в разы ниже (2,8 долл. за 1 тонну), чем за хранение зерна на элеваторах. Поэтому вопрос еще будет обсуждаться. Он также подчеркнул, что порты готовы к перевалке зерна.

Как сообщал УНИАН, 1 июля т.г. Ю. ТИМОШЕНКО поручила Минтрансу изучить обоснованность повышения портовых сборов. Поручение дано после информации аграрных ассоциаций о повышении частными портами стоимости своих услуг на 42% как реакцию на 70-процентное повышение портовых сборов. «Если подтвердится информация, что портовые сборы увеличены на 70%, увольняйте всех, кто к этому причастен, потому что такие вещи должны обсуждаться на заседании правительства и должны приниматься сообща», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. После этого экс-министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что вопрос о пересмотре портовых сборов год назад был поддержан правительством. В результате чего было принято Постановление КМУ №769 от 20 августа 2008 года.

Напомним, соответствующим постановлением Кабмин повысил портовые сборы в среднем на 58%.